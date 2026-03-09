🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

La rencontre de D1 brésilienne entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro a totalement dégénéré. L'arbitre a distribué... 23 cartons rouges.

C'était un derby, mais même dans ce contexte, on peut dire que la rencontre a particulièrement dégénéré. Ainsi, au terme de la victoire de Cruzeiro face à l'Atlético Mineiro, une véritable bagarre générale a éclaté, entre joueurs et membres de staff des deux équipes.

La rencontre approchait de son terme quand une dispute entre quelques joueurs a totalement dérapé. Des coups de poings et de pieds ont été distribués, les deux bancs de touche s'en sont mêlés et c'est au final la quasi-intégralité des deux équipes qui a été impliquée.

Un nombre de cartons rouges record

L'arbitre n'a pas eu le choix : il a dû distribuer un nombre conséquent de cartes rouges - 23 au total, joueurs et staff confondus. Il s'agit tout simplement d'un record dans le football professionnel.

Le décompte fait état de 12 cartons rouges pour Cruzeiro et 11 cartons rouges pour Atlético Mineiro. Toutes ces expulsions ont été enregistrées après la bagarre générale qui a éclaté à la fin du match.

Reste désormais à savoir si ces débordements auront d'autres conséquences pour les deux clubs. Notons que du côté de l'Atlético évolue un certain Hulk, ancien international brésilien et star du championnat.



