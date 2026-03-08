Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

L'ancien assistant avait quitté Bruxelles pour débuter une nouvelle aventure outre-Manche, en Championship.

Le Sporting d'Anderlecht vient de perdre un nouveau membre de son staff. Cette fois, c'est Jordi Jansen qui quitte la capitale belge pour poser ses valises dans le club anglais de Watford.

Jansen officiait en tant qu'analyste vidéo au sein du staff mauve et blanc, ce dernier a annoncé via ses réseaux qu'il faisait également le grand saut vers l'Angleterre, et la Championship, où il rejoindra le staff d'Edward Still.

Le Belge compte déjà de belles expériences dans le football et un beau CV à 28 ans seulement. Il a précédemment travaillé comme analyste vidéo au KV Malines et à l'Antwerp au sein du staff professionnel de ces deux clubs de JPL.

Depuis le printemps 2025, il faisait partie du staff technique d'Anderlecht, et il choisit donc maintenant de franchir un nouveau pas, ctete fois vers l'étranger.