Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

Chafik Ouassal
| Commentaire
Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'ancien assistant avait quitté Bruxelles pour débuter une nouvelle aventure outre-Manche, en Championship.

Le Sporting d'Anderlecht vient de perdre un nouveau membre de son staff. Cette fois, c'est Jordi Jansen qui quitte la capitale belge pour poser ses valises dans le club anglais de Watford.

Jansen officiait en tant qu'analyste vidéo au sein du staff mauve et blanc, ce dernier a annoncé via ses réseaux qu'il faisait également le grand saut vers l'Angleterre, et la Championship, où il rejoindra le staff d'Edward Still.

Le Belge compte déjà de belles expériences dans le football et un beau CV à 28 ans seulement. Il a précédemment travaillé comme analyste vidéo au KV Malines et à l'Antwerp au sein du staff professionnel de ces deux clubs de JPL.

Depuis le printemps 2025, il faisait partie du staff technique d'Anderlecht, et il choisit donc maintenant de franchir un nouveau pas, ctete fois vers l'étranger.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Watford
Edward Still

Plus de news

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ? Réaction

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

11:00
"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

10:40
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

10:00
Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

08:20
Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

08:00
Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

10:20
Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

09:00
🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

09:20
"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

06:20
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

06:40
🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

08:40
2
Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point Réaction

Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

07:20
"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

07:40
La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

07:00
Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk Analyse

Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

23:20
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
3
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

23:40
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
1
"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

19:30
3
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

17:00
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

18:30
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
4
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00
Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

19:00
"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

18:00
Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30
Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

12:40
Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

16:30
Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne" Interview

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

15:30
Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

11:30
4
Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

13:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved