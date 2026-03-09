🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga
Photo: © photonews
Les places seront chères à la Coupe du Monde. Tout le monde tente de se faire remarquer à l'approche du rassemblement de mars. En Allemagne, Olivier Deman a inscrit son premier but de la saison.
Le prêt d'Olivier Deman à l'Antwerp n'était pas forcément resté dans les mémoires la saison dernière. L'ancien du Cercle de Bruges vit un nouvel exercice compliqué par la blessures. Jusqu'en janvier, il a ainsi été retenu à l'infirmerie par une fracture à la cheville.
Sa première titularisation, il n'y a goûté qu'il y a un peu plus d'un mois. Depuis, l'Anversois de 25 ans reste dans l'équipe, il était à nouveau de la partie cette après-midi pour le déplacement à l'Union Berlin.
Un petit bijou pour ouvrir son compteur
Le Werder a mal débuté sa rencontre, concédant un penalty après 18 minutes. Mais l'Union Berlin a fait redescendre l'euphorie d'un cran dans son propre stade avec l'exclusion assez incompréhensible d'András Schäfer.
Mené mais à onze contre dix, le Werder a logiquement poussé. Et c'est Deman qui a permis aux siens de recoller à la demi-heure, avec une frappe tout simplement splendide en pleine lucarne. La machine était lancée : les visiteurs ont inscrit le 1-2 cinq minutes plus tard et l'ont finalement emporté 1-4.
Een Belgische beauty! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/MiHIOCx4QK— Play Sports (@playsports) March 8, 2026
Le Werder Brême remonte ainsi à la treizième place de Bundesliga, à trois points de son adversaire du jour. Notons que Senne Lynen était lui aussi titulaire aux côtés de Cameron Puertas. Samuel Mbangula était par contre blessé à l'ischio.
