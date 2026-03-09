Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

Alexis Saelemaekers a mesulé Federico Dimarco dans le derby milanais. Un bon match du Belge, titulaire, et ce devant sa famille présente au stade.

L'AC Milan s'est offert le derby de Lombardie ce dimanche : trois points qui relancent un peu le suspens en Serie A puisqu'il n'y a désormais plus "que" 7 points entre les deux clubs de Milan, à 10 journées de la fin de la saison.

Deux Belges, comme très souvent, étaient alignés par Massimiliano Allegri : Koni De Winter, auteur d'un excellent match en défense centrale, et Alexis Saelemaekers. Ce dernier a eu fort à faire face à Federico Dimarco, qu'il a réussi à museler.

"On sait que Dimarco est un très bon joueur et que le jeu de l'Inter dépend beaucoup de lui. Mon rôle défensif était donc important", reconnaît Saelemaekers dans des propos relayés par MilanNews. "Ils sont dangereux côté gauche, j'ai essayé de bloquer ses centres car on sait qu'il a une bonne technique, il met le ballon où il veut quand il a de l'espace".

Allegri a donc été clair avec le Diable Rouge : "Il m'a dit de ne pas le laisser jouer, d'être dur sur lui dès le début. C'était un match dans le match. Je suis content qu'on ait pris les trois points. Notre objectif reste la Champions League".

Alexis Saelemaekers a disputé un bon match sous le regard de ses parents, présents au stade. "Ils m'ont envoyé deux messages : "Bon match", et "Peux-tu checker sur la caméra si Blu (le chien d'Alexis, nda) va bien ?" (rires). Ils sont amoureux de mon chien, c'était plus important que le match".