Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Alexis Saelemaekers a mesulé Federico Dimarco dans le derby milanais. Un bon match du Belge, titulaire, et ce devant sa famille présente au stade.

L'AC Milan s'est offert le derby de Lombardie ce dimanche : trois points qui relancent un peu le suspens en Serie A puisqu'il n'y a désormais plus "que" 7 points entre les deux clubs de Milan, à 10 journées de la fin de la saison.

Deux Belges, comme très souvent, étaient alignés par Massimiliano Allegri : Koni De Winter, auteur d'un excellent match en défense centrale, et Alexis Saelemaekers. Ce dernier a eu fort à faire face à Federico Dimarco, qu'il a réussi à museler.

Saelemaekers a muselé Dimarco 

"On sait que Dimarco est un très bon joueur et que le jeu de l'Inter dépend beaucoup de lui. Mon rôle défensif était donc important", reconnaît Saelemaekers dans des propos relayés par MilanNews. "Ils sont dangereux côté gauche, j'ai essayé de bloquer ses centres car on sait qu'il a une bonne technique, il met le ballon où il veut quand il a de l'espace".

Allegri a donc été clair avec le Diable Rouge : "Il m'a dit de ne pas le laisser jouer, d'être dur sur lui dès le début. C'était un match dans le match. Je suis content qu'on ait pris les trois points. Notre objectif reste la Champions League". 

Lire aussi… Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby
Alexis Saelemaekers a disputé un bon match sous le regard de ses parents, présents au stade. "Ils m'ont envoyé deux messages : "Bon match", et "Peux-tu checker sur la caméra si Blu (le chien d'Alexis, nda) va bien ?" (rires). Ils sont amoureux de mon chien, c'était plus important que le match". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Inter
Alexis Saelemaekers

Plus de news

Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

07:40
Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

11:20
Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

11:00
La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

10:30
1
La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

10:01
🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

09:32
Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

08:30
Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

08:00
Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

07:20
"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

07:00
4
🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga

🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga

06:30
Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve" Interview

Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve"

06:00
1
Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !" Interview

Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !"

23:20
"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

23:00
2
La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

22:30
🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

22:00
Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte Analyse

Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte

21:20
Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

21:40
Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

21:15
Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

21:00
Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

20:00
Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

20:31
L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

20:20
4
"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

19:30
5
🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

18:55
Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

19:10
Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

18:40
Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !

Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !

18:20
"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

18:00
4
"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

17:30
Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

17:00
2
Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

16:40
Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren

Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren

16:20
🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

16:00
2
L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

15:30
"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 28
Napoli Napoli 2-1 Torino Torino
Cagliari Cagliari 1-2 Como Como
Atalanta Atalanta 2-2 Udinese Udinese
Juventus Juventus 4-0 Pisa Pisa
Lecce Lecce 2-1 Cremonese Cremonese
Bologna Bologna 1-2 Hellas Verona Hellas Verona
Fiorentina Fiorentina 0-0 Parma Parma
Genoa Genoa 2-1 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 1-0 Inter Inter
Lazio Lazio 20:45 Sassuolo Sassuolo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved