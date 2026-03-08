🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

Loïc Woos
Loïc Woos depuis l'Elindus Arena
| Commentaire
🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte
Photo: © photonews

C'est non sans un brin d'espoir persistant que le Standard se déplace à Zulte Waregem, ce dimanche. Les supporters des Rouches, eux, en tout cas, veulent encore y croire et n'ont pas manqué de le montrer à la montée des acteurs.

Malgré la victoire de La Gantoise contre Malines, le Standard veut encore croire en son rêve de participer aux Champions Play-Offs en terminant à la sixième place.

Pour ce faire, les Rouches devront réaliser un sans-faute lors des trois derniers matchs de la saison, et cela doit donc passer par un succès sur la pelouse de Zulte Waregem, ce dimanche.

C'est donc devant un parcage réservé aux visiteurs pratiquement complet que les hommes de Vincent Euvrard affrontent ceux de Sven Vandenbroeck. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que les acteurs de cette rencontre ont été accueillis comme il se doit.

Un incroyable feu d'artifice dans le parcage du Standard

Le kop des supporters du Standard avait en effet prévu un véritable feu d'artifice lancé à la montée sur la pelouse des vingt-deux acteurs ainsi qu'une banderole sur laquelle il était mentionné "on the road again".

Un accueil hors du commun, qui n'a pas forcé de commencer la rencontre avec un léger délai puisque la fumée provoquée s'est rapidement estompée. Un accueil comme les fans des Rouches en ont le secret.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Zulte Waregem

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
