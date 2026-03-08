Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !

Gand a rectifié le tir après des dernières semaines compliquées, s'imposant 3-1 contre Malines. Les Buffalos finiront le week-end dans le top 6.

On avait quitté La Gantoise complètement désarçonnée après sa défaite 3-0 à Genk. Avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs, la rencontre d'aujourd'hui contre Malines avait des airs de tout ou rien. Comme souvent dans ce genre de matchs, c'est le lieu commun voulant que ce sont les détails qui font la diffrence qui a prévalu.

C'est en l'occurrence un pied trop haut levé dans le rectangle malinois qui a décanté la partie à la demi-heure. Max Dean a profité de ce coup du sort pour ouvrir le score sur penalty (30e, 1-0).

🤔 | Que pensez-vous du penalty accordé au KAA Gent ? 🖥️⁉️ #GNTKVM pic.twitter.com/kgbW4MhclQ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 8, 2026

Gand fait la bonne opération

Les phases arrêtées ont encore une fois décidé de la physionomie de la rencontre juste avant la mi-temps, avec le 2-0 tombé sur corner via Leandro Lopes (45+2e, 2-0). Malines a alors joué le tout pour le tout en deuxième mi-temps, faisant monter Benito Raman dès la reprise.

Cela a payé à 20 minutes avec la réduction du score de Myron van Brederorde. La Gantoise avait pourtant bien failli tuer le match en faisant 3-0. Mais sur le contre initié par Nacho Miras, l'attaquant malinois a pris Roef à défaut dans un angle fermé (70e, 2-1).





Un réveil cependant trop tardif pour Malines : Ibrahima Cissé (monté au jeu en première mi-temps suite à la blessure de Wilfried Kanga) a définitivement mis fin au suspense en faisant 3-1 avec beaucoup de facilité. C'est aussi le score final ; La Gantoise reprend la sixième place de Genk et prend provisoirement quatre points d'avance sur le Standard avant le déplacement des Rouches à Zulte Waregem.