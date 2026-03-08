Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !

Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Gand a rectifié le tir après des dernières semaines compliquées, s'imposant 3-1 contre Malines. Les Buffalos finiront le week-end dans le top 6.

On avait quitté La Gantoise complètement désarçonnée après sa défaite 3-0 à Genk. Avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs, la rencontre d'aujourd'hui contre Malines avait des airs de tout ou rien. Comme souvent dans ce genre de matchs, c'est le lieu commun voulant que ce sont les détails qui font la diffrence qui a prévalu.

C'est en l'occurrence un pied trop haut levé dans le rectangle malinois qui a décanté la partie à la demi-heure. Max Dean a profité de ce coup du sort pour ouvrir le score sur penalty (30e, 1-0).

Gand fait la bonne opération

Les phases arrêtées ont encore une fois décidé de la physionomie de la rencontre juste avant la mi-temps, avec le 2-0 tombé sur corner via Leandro Lopes (45+2e, 2-0). Malines a alors joué le tout pour le tout en deuxième mi-temps, faisant monter Benito Raman dès la reprise.

Cela a payé à 20 minutes avec la réduction du score de Myron van Brederorde. La Gantoise avait pourtant bien failli tuer le match en faisant 3-0. Mais sur le contre initié par Nacho Miras, l'attaquant malinois a pris Roef à défaut dans un angle fermé (70e, 2-1).

Un réveil cependant trop tardif pour Malines : Ibrahima Cissé (monté au jeu en première mi-temps suite à la blessure de Wilfried Kanga) a définitivement mis fin au suspense en faisant 3-1 avec beaucoup de facilité. C'est aussi le score final ; La Gantoise reprend la sixième place de Genk et prend provisoirement quatre points d'avance sur le Standard avant le déplacement des Rouches à Zulte Waregem.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
KV Malines

Plus de news

LIVE : Le Standard touche le poteau à l'heure de jeu Live

LIVE : Le Standard touche le poteau à l'heure de jeu

19:51
Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

20:00
"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

19:30
🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

18:55
Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

19:10
"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

18:00
1
Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

18:40
"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

17:30
Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

17:00
2
🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

16:00
2
Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

16:40
Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren

Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren

16:20
L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

15:30
"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

15:00
🎥 Un invité surprise présent lors du choc entre le Club de Bruges et Anderlecht

🎥 Un invité surprise présent lors du choc entre le Club de Bruges et Anderlecht

15:20
"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

13:00
"Oh mon Dieu" : Pep Guardiola n'en revient pas après cette action sur Jérémy Doku

"Oh mon Dieu" : Pep Guardiola n'en revient pas après cette action sur Jérémy Doku

14:40
Surprise en D1 ACFF : un ancien coéquipier d'Eden Hazard pourrait investir dans un club

Surprise en D1 ACFF : un ancien coéquipier d'Eden Hazard pourrait investir dans un club

14:20
Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

14:00
Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

13:30
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

06:40
"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

12:00
🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ? Réaction

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

11:00
4
"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

11:30
"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

10:40
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

10:00
Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

10:20
Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

09:00
Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

09:40
Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

08:20
🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

09:20
"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

07/03
Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

08:00
🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

08:40
2
Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point Réaction

Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

07:20
"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved