Thorgan Hazard et Adnan Januzaj sur les tablettes d'un géant néerlandais

Le joueur de 29 ans ne compte que 30% de temps de jeu en Bundesliga cette saison.

Thorgan Hazard vit une saison assez difficile à Dortmund. Le joueur de 29 ans capable d'évoluer sur les deux flancs n'a été titularisé qu'à deux reprises en Bundesliga cette saison et ne compte que 30% de temps de jeu. C'est pourquoi, selon la presse allemande, son entourage lui chercherait une porte de sortie.

Et c'est aux Pays-Bas que le Diable Rouge à 47 reprises pourrait rebondir. Dans une information publiée par Voetbal International et reprise notamment par Het Nieuwsblad, on apprend que Thorgan Hazard figure sur les tablettes du PSV Eindhoven, qui cherche à renflouer son compartiment offensif depuis les départs de Cody Gakpo (Liverpool), Noni Madueke (Chelsea) et Yorbe Vertessen (Union).

Ce samedi, il avait été annoncé qu'Adnan Januzaj était également cité parmi les recrues potentielles du PSV - qui s'est d'ailleurs déplacé à Séville pour discuter avec le joueur - tout comme Anthony Elanga (Manchester United). Jusqu'à présent, l'actuel 3e d'Eredivisie n'a pu récupérer que Fabio Silva, loué par Wolverhampton après son départ d'Anderlecht.