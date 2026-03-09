Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Zulte Waregem terminera la phase classique avec Steve Colpaert comme entraîneur principal. L'ancien Diable Rouge de 39 ans aura une mission claire : éviter les play-downs.

La défaite concédée dans les dernières minutes face au Standard ce dimanche soir a été la quatrième consécutive, et celle de trop pour Sven Vandenbroeck, démis de ses fonctions d'entraîneur principal de Zulte ce lundi matin.

Deux journées avant la fin de la phase classique, l'Essevee ne compte plus qu'une longueur d'avance sur la zone rouge et commence à craindre de devoir jouer pour éviter la dernière place lors des play-downs.

Steve Colpaert intérimaire pour les deux prochains matchs

La direction flandrienne s’est donné quelques jours, voire semaines, avant de nommer un nouvel entraîneur principal. Entre-temps, c'est l'adjoint de Sven Vandenbroeck, l'ancien Diable Rouge Steve Colpaert, qui assurera l'intérim.

"Avec le staff actuel, il préparera les joueurs pour les deux derniers matchs de la saison régulière, au cours desquels le club vise à atteindre ses objectifs sportifs", a mentionné le club dans son communiqué.



La donne est donc claire pour Steve Colpaert : deux matchs pour éviter les play-downs. S'il y parvient, Zulte Waregem n'aura plus rien à craindre et l'entraîneur de 39 ans pourrait alors terminer la saison sur le banc. Mais si play-downs il y a, un autre entraîneur sera assurément nommé après la 30e journée.