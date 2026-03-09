Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

Deux journées avant la fin, Westerlo est encore dans la course aux Champions Play-Offs, à une petite longueur seulement de La Gantoise. Les Campinois veulent conserver leur costume d'outsider, mais feront tout pour venir griller la politesse à tout le monde.

Cinq équipes pour deux places : voici à quoi ressemble la course au top 6 à deux journées de la fin de la phase classique, alors que l'Antwerp et le Sporting Charleroi semblent désormais éliminés après leurs partages du week-end.

Malines compte trois points d'avance sur La Gantoise, mais doit affronter Anderlecht et le Club de Bruges pour terminer, et quatre seulement sur le trio composé du Standard, de Genk et de... Westerlo.

Et oui, de tous ces candidats au top 6, ce sont les Campinois qui ont réalisé la meilleure opération sur ces quatre derniers matchs avec dix points engrangés sur douze possibles et une nouvelle victoire face à Louvain qui les maintient à une petite longueur seulement des Play-Offs 1.

Westerlo veut rester dans la peau de l'outsider

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Issame Charaï est resté mesuré. "Nous sommes toujours dans la position de l'outsider et cela me plaît", a-t-il souri, bien qu'intérieurement, il ne puisse évidemment plus penser à autre chose qu'au top 6.



Ce ne sera cependant pas facile pour Westerlo, qui reçoit d'abord une équipe du Club de Bruges contre laquelle il n'a plus gagné au Kuipje depuis 1999, avant de se déplacer au Standard pour une dernière rencontre qui pourrait, véritablement, valoir six points et tout changer.