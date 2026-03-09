Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"
Photo: © photonews

Satisfait de la prestation mais déçu du résultat final, Jeremy Taravel affichait un sentiment partagé après le Topper entre le Club de Bruges et Anderlecht. L'entraîneur, moins intérimaire, des Mauves estime toutefois que le club est sur la bonne voie.

Le Sporting d'Anderlecht a mené au score à deux reprises sur la pelouse du Club de Bruges, mais a finalement dû se contenter d’un partage. Les Mauves ont longtemps nourri l’espoir de créer la surprise en Venise du Nord, et c’est donc un Jeremy Taravel aux sentiments partagés qui s’est exprimé en conférence de presse.

"Il y a un mélange de satisfaction d’avoir pris un point et de déception de ne pas avoir su conclure. Ne pas tuer le match contre une équipe comme Bruges, c’est dangereux", regrettait le T1, désormais moins intérimaire, après la rencontre.

Semaine après semaine, les performances d’Anderlecht sous la houlette de son ancien T3 sont cependant remarquées. Taravel, de son côté, s’en remet à l’exécution tactique de ses joueurs. "Nous avons ajusté notre bloc défensif à la pause et renforcé l’axe de la défense. Nathan De Cat a de nouveau été décisif, ce sont des détails importants dans un match comme celui-ci."

Le verre à moitié vide, ou à moitié plein pour Jeremy Taravel ?

Jeremy Taravel a également souligné l’impact des remplaçants, notamment Tristan Degreef, de retour dans le onze de base depuis début février et l’intronisation de Taravel au poste de T1. "Il est à l’aise avec le ballon et travaille dur en défense pour aider l’équipe. Il est un joueur précieux pour nous."

Malgré une belle occasion manquée de prendre les trois points, Jeremy Taravel reste positif pour l’avenir à court terme du Sporting d’Anderlecht. "La pression est toujours là, sur les joueurs comme sur moi. Mais je suis satisfait de la mentalité et de l’effort collectif. Nous continuons de progresser en essayant de développer notre propre style de jeu", a-t-il conclu.

