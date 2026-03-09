🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

Wouter Vrancken se montrait satisfait après la victoire de Saint-Trond face au Cercle de Bruges, ce dimanche soir. Les Trudonnaires rejoignent ainsi le Club à la deuxième place du classement.

Grâce à sa victoire acquise face au Cercle de Bruges, dimanche en fin de soirée, Saint-Trond est revenu à la hauteur du Club à la deuxième place du classement.

"Nous avons essayé d'égaler l'intensité proposée par le Cercle et nous avons su faire la différence grâce à la qualité de notre jeu", s'est réjoui Wouter Vrancken en conférence de presse. "Leur égalisation nous a quelque peu déstabilisés, mais nous avons bien réagi."

Dans le dernier quart d'heure, Saint-Trond a repris le contrôle du jeu et a trouvé la faille à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, via Kaito Matsuzawa, qui a inscrit son deuxième but pour les Canaris depuis son arrivée cet été en provenance du Japon.

Saint-Trond continue son petit bonhomme de chemin sur le podium

"C'est une victoire méritée. Nous avons eu beaucoup d'occasions et nous aurions déjà dû inscrire un deuxième but avant la mi-temps. Cela nous aurait permis de jouer plus sereinement", concédait Vrancken, qui se réjouissait surtout de la manière dont ses joueurs ont su exploiter les espaces laissés par la défense du Cercle.



"Nous avons veillé à ce que le bon joueur reçoive le ballon en premier pour avoir une bonne circulation. Je suis très fier de la prestation de mes joueurs. C'était une équipe difficile à affronter, mais notre victoire est amplement méritée", a conclu Wouter Vrancken.