L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

Impressionnant sous les couleurs de Parme depuis le début de la saison, Mandela Keita attire l'attention de plusieurs clubs italiens et anglais. Le milieu de terrain, proche d'un retour chez les Diables Rouges, pourrait franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Après des débuts plus compliqués en Italie la saison dernière, Mandela Keita évolue désormais à son meilleur niveau sous les couleurs de Parme, actuel douzième de la Série A.

Aligné une nouvelle fois pendant 90 minutes lors du partage face à la Fiorentina ce week-end, l’ancien joueur de l’Antwerp impressionne, à tel point qu’il apparaît comme un candidat sérieux pour retrouver une place dans le noyau des Diables Rouges en mars.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, le joueur de 23 ans suscite l’admiration de tous, y compris de plusieurs clubs italiens qui pourraient passer à l’action cet été.

Mandela Keita va-t-il franchir un nouveau cap en été ?

Nos confrères italiens de Calciomercato indiquent ce lundi que Mandela Keita serait dans le viseur de Bologne depuis un certain temps et qu’il constituerait même la cible prioritaire du directeur sportif Giovanni Sartori.

Plusieurs clubs de Premier League seraient également intéressés, ayant envoyé des recruteurs ce week-end pour suivre la rencontre à la Fiorentina. Parmi eux : Brighton, Aston Villa, Brentford et Tottenham.

Les grands clubs italiens suivent aussi de près sa situation, à commencer par l’Inter Milan, dont l’entraîneur Christian Chivu n’est autre que l’ancien mentor de Parme, et donc de Mandela Keita. Le Louvaniste de naissance pourrait vivre un été animé, entre une potentielle Coupe du monde et un transfert envisagé.

