Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

Hier, Ibrahima Cissé a effetcué ses grands débuts avec l'équipe première de La Gantoise. Et il n'a pas déçu, pliant la rencontre face à Malines dans le dernier quart d'heure.

Lorsque Wilfried Kanga s'est blessé après un quart d'heure, plusieurs solutions s'offraient à Rik De Mil. Les dernières semaines, il aurait sans doute fait monter Max Dean. Mais cette fois, l'Anglais était déjà sur le terrain, dans une animation à deux attaquants.

Amener un peu plus de créativité avec Abdelkahar Kadri, Momodou Sonko ou Aimé Omgba ? C'était une option, mais l'entraîneur des Buffalos voulait conserver deux pointes. Il a donc fait monter Ibrahima Cissé, un Sénégalais de 18 ans, qui n'avait encore jamais joué avec l'équipe première.

La surprise de la deuxième partie de saison ?

La Gantoise a été le chercher au Sénégal, dans le club de l'Olympique Thiessois, en octobre dernier. Après quelques semaines d'acclimatation, Thomas Matton l'a lancé avec les U23 en janvier, pour se frotter aux défenses de la D1B. Lors de sa troisième apparition, son excès d'enthousiasme lui a valu d'être exclu contre Beveren.

Mais il y a une semaine, Cissé s'était distingué en renversant le Patro Eisden avec un but et un assist dans le dernier quart d'heure. Hier, il a à nouveau frappé fort en faisant le break face à Malines, d'une percée plein axe suivie d'une frappe puissante, hors de portée de Nacho Miras. Un grand moment pour le joueur, qui a fondu en larmes et a eu bien du mal à cacher son émotion derrière son maillot.

Il faut dire que la vie n'a pas toujours été facile pour lui. Faire ses premiers pas à peine majeur sur le vieux continent n'est pas une sinécure, surtout pour un jeune qui a perdu ses deux parents. "J'ai beaucoup de respect pour lui, il traverse une période difficile. Vu sa performance en seconde période, je pense qu'il va devenir un très bon joueur", avance son coéquipier Tibe De Vlieger au micro de DAZN.

Siebe Van der Heyden l'a lui aussi félicité : "C’est un joueur très grand (1m96) et costaud. À l’entraînement, il lui manquait parfois un peu de tranchant devant le but, mais aujourd’hui, il a été fantastique. Il doit maintenant garder les pieds sur terre. Ne pas s'emballer, c'est très important pour un si jeune garçon. Mais il a déjà prouvé qu'il savait garder les pieds sur terre".

Une nouvelle arme pour Rik De Mil : "La sortie de Wilfried Kanga a été une grosse perte, mais Ibrahima l'a bien suppléé. Je suis très content pour lui. Il ne s'est entraîné avec nous que quelques fois mais a disputé de très bons matchs avec les U23. Il garde bien la balle et a une personnalité hors du commun, surtout pour son jeune âge. Cette semaine, je l'ai trouvé parmi ceux qui ont montré le plus de motivation et de disponibilité". Un profil à suivre dans les prochaines semaines.