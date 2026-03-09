"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Photo: © photonews

Bernard Nguene est devenu seulement le troisième remplaçant du Standard à se rendre décisif cette saison. Un choix payant de Vincent Euvrard, qui hésitait à modifier son système en cours de match, mais qui a visiblement eu raison de ne pas le faire.

Vincent Euvrard a bien cru que son équipe allait concéder deux nouveaux points et dire adieu à la course aux Champions Play-Offs, ce dimanche soir à Zulte. Voyant le match avancer sans que son Standard ne trouve la faille, le T1 des Rouches hésitait à modifier son système, mais a finalement choisi de ne pas le faire, de peur de s’exposer aux contres de Zulte Waregem.

"Tu es un peu entre deux chaises, parce que tu veux gagner le match. On a pensé à passer à deux attaquants, mais je sentais que si on changeait le dispositif défensif, on créait un match très ouvert et ils en avaient plus besoin que nous. On continuait à créer quelques moments, comme le tir sur le poteau et la reprise de Mortensen, donc j'ai fait le pari sur ces moments qui pourraient arriver, en fermant bien derrière", confiait-il dans la salle de presse de l’Elindus Arena en fin de rencontre.

Enfin un changement gagnant pour Vincent Euvrard et le Standard

En effectuant des changements poste pour poste (Abid pour Mohr, Nkada pour Ayensa, Nguene pour Said), Vincent Euvrard a vu juste. C’est le dernier entré en jeu qui a repris de la tête un centre de Mortensen quelques instants plus tard, permettant à Henry Lawrence de pousser le ballon au fond des filets. Un joueur sorti du banc et décisif, ce n’était que la troisième fois cette saison pour les Rouches.

"C’est quelque chose qu’on a trop peu eu cette saison. On en a parlé aux joueurs cette semaine, et ils ont bien répondu. Adnane (Abid) fait une bonne entrée, (Bernard) Nguene est super important sur le but. C’est aussi important dans une saison de savoir accrocher une victoire en fin de match. Il y a donc du positif, y compris le fait de signer une clean sheet sans avoir concédé trop d’occasions."

Vincent Euvrard est également revenu sur le but salvateur de son homme de l’ombre, Henry Lawrence, auteur de sa deuxième réalisation avec les Rouches. "Il a beaucoup changé de position, mais a toujours répondu présent. Et que ce soit lui le héros, alors qu’il est normalement dans l’ombre, ce n’est pas 100x, mais 1000x mérité. Il est très attentif sur cette phase, c’est le seul qui réagit sur le rebond. C’est un but en or."

Le rêve reste en vie pour les Rouches

Deux journées avant la fin de la phase classique, le Standard peut donc continuer de croire aux Champions Play-Offs, mais Vincent Euvrard refuse toujours de se projeter. La seule chose importante est désormais de gagner à l’Antwerp, avant de faire le point sur la situation à l’aube de la dernière journée.

"Cela fait quatre matchs sans défaite, deux victoires et deux partages. Cela donne une certaine consistance dans les résultats. Mais on continue de prendre match par match et on se concentre sur les prochaines 90 minutes. Ça reste un cliché, mais c’est la vérité. À nous de mettre des bâtons dans les roues des autres. Le rêve reste en vie et on va tout faire pour y arriver", a conclu le T1 des Rouches.

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
