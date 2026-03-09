Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"
Photo: © photonews

La défense du Standard n'a pas laissé beaucoup d'espace à Jeppe Erenbjerg et Anosike Ementa, restés muets ce dimanche soir. Le grand attaquant de Zulte Waregem a cependant pesé dans les duels... au point de déchirer le maillot de David Bates.

C'est en œuvrant avec pragmatisme que le Standard est parvenu à s'imposer dans les dernières minutes sur la pelouse de Zulte Waregem, ce dimanche soir (0-1). Les Rouches ont marqué via Henry Lawrence et ont aussi signé leur neuvième clean sheet de la saison.

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance face à la force offensive de Zulte Waregem, qui était cependant plus impressionnante sur le papier que sur la pelouse. Malgré Erenbjerg et Ementa, les Flandriens ne se sont pas créé énormément d'occasions et Lucas Pirard n'a pas dû sortir de véritable parade pour maintenir sa cage inviolée.

Anosike Ementa a déchiré le maillot de David Bates

La défense centrale des Rouches a cependant eu fort à faire face à la taille d'Anosike Ementa, qui a gagné la majorité de ses duels, surtout en première période, n'hésitant pas non plus à flirter avec les règles du jeu. C'est en tout cas ce dont se plaignait, avec le sourire, Ibe Hautekiet au coup de sifflet final, au micro de DAZN.

"Ce que fait cet attaquant de Zulte Waregem, ce n'est pas normal. Il tire constamment sur nos maillots. En tant que défenseur, forcément, on répond un peu. Mais aujourd'hui, j'ai carrément vu le maillot de David Bates se déchirer. À la mi-temps, il a dû en mettre un nouveau", lançait-il.

S’ils avaient accordé un penalty pour un petit coup comme ça, je serais vraiment devenu fou"

Lire aussi… La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

Ibe Hautekiet, qui n'a pas vraiment eu le sentiment de se battre à armes égales face à Ementa, était donc d'autant plus sous le choc lorsque l'arbitre Laforge a sifflé une faute de sa part sur Jelle Vossen dans la surface, à l'aube du temps additionnel. Un penalty finalement annulé par le VAR pour une infime position de hors-jeu.

"Franchement, c’est incroyable. S’ils avaient accordé un penalty pour un petit coup comme ça, je serais vraiment devenu fou. Heureusement, ce n’est pas arrivé", a souri le défenseur de 23 ans, élu homme du match par la Pro League.

Commentaire
Jupiler Pro League
Standard
Zulte Waregem
Ibe Hautekiet

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
