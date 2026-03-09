15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

Après sa décision de ne pas reconduire son équipe U23 en D3 ACFF, la RAAL La Louvière va devoir trancher l'avenir des jeunes joueurs de cette équipe, dont l'un vient de passer la barre des quinze buts en ayant tout juste fêté son 18e anniversaire.

En janvier, la RAAL La Louvière annonçait dans un communiqué sa décision de ne pas réinscrire son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine, afin de se concentrer sur une équipe U21 évoluant dans le championnat Elites, avec une vision sur le plus long terme.

Une décision qui va forcer la direction des Loups à trancher l'avenir de plusieurs jeunes joueurs, qui pourraient être progressivement intégrés au noyau A, ou qui ne se satisferont peut-être pas de retourner dans un championnat de jeunes après avoir goûté au monde adulte.

Si l'on regarde de plus près l'équipe B de La Louvière, qui occupe la septième place en D3 ACFF, à trois points du top 4, on remarque immédiatement que deux joueurs se distinguent via leurs statistiques offensives : Noakim Ratib (21 ans) et Noah Livolsi (18 ans), qui comptent 14 et 15 buts après la victoire du week-end 8-0 face à Loyers, avec un but sur penalty pour l'un et un triplé en étant monté au jeu à la 30e minute pour l'autre.

Une intégration au noyau A... ou un départ ?

La situation de ces deux joueurs sera indéniablement surveillée par d'autres clubs, et c'est encore plus vrai dans le cas de Noah Livolsi, qui vient seulement de fêter son 18e anniversaire il y a deux mois mais qui s'impose déjà dans un championnat d'adultes.



En été, la RAAL aura le choix de leur permettre de goûter progressivement à l'équipe première afin, en quelque sorte, de les fidéliser au club et de réellement voir ce qu'ils ont dans le ventre, ou de les remettre dans une équipe U21 qui sera complétée par les U18 les plus prometteurs, au risque qu'ils ne soient pas attirés par le projet proposé et qu'ils décident d'aller voir ailleurs. Tel est le risque de cette décision prise par les Loups.