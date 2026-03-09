🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

Photo: © photonews

Alors qu'elle semblait presque assurée la semaine dernière, la place en Champions Play-Offs de Malines est désormais remise en question. Il manque encore une victoire au KaVé, qui affrontera Anderlecht et le Club de Bruges pour conclure la phase classique.

Malines avait l’occasion de valider sa participation aux Champions Play-Offs en cas de victoire à La Gantoise. Le KaVé s’est incliné 3-1, mais dispose néanmoins de deux opportunités supplémentaires pour confirmer sa place dans le top 6.

"On n’a pas grand-chose à dire, car on méritait de perdre. Ce n’était pas bon, surtout en première période", soufflait le seul buteur malinois, Myron van Brederode, après la rencontre. "L’équipe a-t-elle ressenti de la pression ? Je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Il faudra juste montrer de quoi nous sommes capables ces deux prochaines semaines."

Avec trois points d’avance sur La Gantoise et quatre sur le trio composé du Standard, de Genk et de Westerlo, Malines dispose d’un petit matelas, mais devra obtenir un résultat positif face au Sporting d’Anderlecht ou au Club de Bruges pour conserver son avance.

Malines n'est pas encore assuré du top 6

"Nous aurons déjà un aperçu des Champions Play-Offs… si nous nous y qualifions", commentait Fred Vanderbiest en conférence de presse, conscient que rien n’est encore assuré pour Malines, surtout après une prestation aussi faible face à un concurrent direct.

Lire aussi… Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle
"La Gantoise était plus mature et plus sûre d’elle que nous aujourd’hui. Nous devons tout faire pour nous remettre de cette défaite et ce sera un bon processus d’apprentissage, pour moi comme pour les joueurs", a conclu l’entraîneur de Malines, qui doit désormais éloigner la pression de son groupe avant les deux derniers matchs.

