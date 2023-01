Chelsea sur le point de réaliser un nouveau transfert à plus de 100 millions d'euros !

Chelsea a secoué le mercato cet hiver. Après Mykhaylo Mudryk, dont le transfert coûtera au total 100 millions d'euros aux Blues, c'est le Meilleur jeune de la Coupe du Monde 2022, Enzo Fernandez, qui va signer à Chelsea.

Chelsea et Todd Boehly sont en train d'exploser tous les records. Les Blues réalisent le mercato hivernal le plus dépensier de l'histoire du football, et s'apprêtent à établir un record encore plus gargantuesque : selon Sky Sports, Enzo Fernandez (22 ans) va signer à Chelsea pour un montant de 120 millions d'euros. Le milieu de terrain de Benfica serait sur le point de passer ses tests médicaux au Portugal, avant de signer dans la dernière ligne droite de ce mercato.

Fernandez a remporté le titre de Meilleur espoir de la Coupe du Monde 2022 en décembre dernier. Champion du monde avec l'Argentine, il a disputé l'intégralité des rencontres de l'Albiceleste durant la compétition, montant au jeu lors des deux premiers matchs de poules, avant de s'imposer comme titulaire. Enzo Fernandez n'avait pourtant découvert la sélection qu'en septembre dernier, deux mois après son transfert à Benfica en provenance de River Plate en juillet. Fernandez s'est rapidement imposé au Portugal mais sa valeur marchande n'est estimée "qu'à" 55 millions d'euros, très loin du montant faramineux mis sur la table par Chelsea...