Anderlecht tiendrait enfin son attaquant...et c'est un nom très surprenant !

Grosse surprise à Anderlecht : après l'échec des pistes A, B et C, Jesper Fredberg a sorti un drôle de plan D de son chapeau.

Pas de Petar Ratkov, pas d'Amine Salama et pas de Tolu Arokodare : les trois premières pistes offensives du RSC Anderlecht se sont avérées des culs-de-sac, et Genk y a joué son rôle en chipant Arokodare aux Mauves. La piste qui devrait finalement aboutir est très surprenante : il s'agirait...d'Islam Slimani (34 ans), vétéran algérien (89 caps, 42 buts) qui aurait rompu son contrat au Stade Brestois où il évoluait depuis l'été dernier.

Selon la quasi-intégralité de la presse sportive française, dont L'Equipe et Foot Mercato (qui avait été le premier à annoncer les contacts avec Anderlecht), Slimani va signer pour 6 mois avec option pour une saison supplémentaire. Une solution de court terme, donc, alors que les cibles précédentes étaient de jeunes talents. Slimani a inscrit 2 buts pour Brest cette saison. Ses belles années semblent derrière lui : son passage au Sporting Portugal (où il avait inscrit 57 buts en 111 matchs à son arrivée en Europe) plus tôt cette année avait été un semi-échec (4 buts en 12 matchs), et il ne s'est pas imposé à l'Olympique Lyonnais (8 buts en 37 matchs en 2021-2022).