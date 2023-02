Incroyable : Anderlecht tenait son attaquant, qui avait passé ses tests médicaux...et est parti à Genk !

Anderlecht s'est fait poser un gigantesque lapin par son plan A en attaque.

Ou plutôt devrait-on dire, son plan B, puisque Petar Ratkov était le plan A et n'a finalement pas rejoint le RSCA. Toluwalase ‘Tolu’ Arokodare (22 ans) devait rejoindre le Sporting d'Anderlecht, et ce n'était plus au stade de la rumeur ou même des discussions avancées : le Nigérian...était à Bruxelles, et a passé ses tests médicaux pour le RSCA. Il était suivi par l'équipe médias du club afin de préparer sa vidéo de présentation, rapporte Het Laatste Nieuws.

Mais l'attaquant d'Amiens (Ligue 2) ne viendra finalement pas à Anderlecht, et pour cause : il a filé...à Genk. Dès ses tests médicaux passés, Arokodare est parti pour la Cegeka Arena. Un comportement qui ne passe pas du côté du RSCA, que ce soit de la part du Racing Genk ou de Didier Frenay, l'agent s'occupant du deal. Genk devrait mettre 5 millions d'euros sur la table pour l'attaquant, qui a de son côté fait le choix sportif "logique", puisqu'il ira remplacer Paul Onuachu chez le leader du championnat...