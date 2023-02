Grosse tuile pour Seraing et Antoine Bernier !

Dans le viseur de Metz, Charleroi et La Gantoise, le Dinantais est finalement resté à Seraing cet hiver. Mais le joueur âgé de 25 ans est indisponible pour un long moment...

Antoine Bernier fait partie des pièces maîtresses du RFC Seraing où il est rapidement devenu l'une des valeurs sûres depuis son arrivée. Auteur d'une bonne saison avec 3 buts et 5 assists en championnat, l'ailier avait disputé toutes les rencontres de D1A sauf la dernière rencontre à Genk.

Souffrant depuis un moment d'une pubalgie, l'ancien joueur d'Anderlecht et de l'Antwerp pourrait passer par la case opération et donc être indisponible plusieurs semaines. "On ne sait pas encore, mais son absence pourrait être longue. On craint même qu'il soit out jusqu'à la fin de la saison", a confié Jean-Sébastien Legros en conférence de presse.

En fin de contrat à Seraing, Bernier était dans le viseur de Metz, La Gantoise et Charleroi cet hiver.