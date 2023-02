Manuel Neuer et le Bayern vont au clash : "La chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière"

Le gardien du Bayern Munich n'a pas mâché ses mots quant à la ligne de conduite de son club.

Grosse tempête au sein du Bayern Munich ces derniers jours après une interview de Manuel Neuer à The Athletic. Dans celle-ci, le gardien du club de Munich évoque le licenciement de l'entraîneur des gardiens Toni Tapalovic.

Visiblement, Neuer n'a pas du tout apprécié cette décision de son club et dit ne pas comprendre ce qu'il s'est passé. "Pour moi, c’était un coup dur alors que j’étais déjà à terre. J’ai eu l’impression que l’on m’arrachait le cœur, c’est la chose la plus brutale que j’ai vécue dans ma carrière", confie le gardien allemand qui se dit déçu de son club et qui n'hésite pas à critiquer son club.

Une interview et des propos qui n'ont pas fait plaisir à Oliver Kahn, le président du club selon le Bild. Même s'il comprend la déception de son gardien, l'ancien international allemand voudrait que les objectifs sportifs du club restent une priorité : "Ils étaient plus importants pour moi que mes sentiments personnels. Et c’est pour cette raison que j’ai décidé à l’époque de ne pas m’exprimer publiquement. Manuel a maintenant fait le contraire."