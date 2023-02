Outre Kylian Mbappé, le PSG déplore l'absence de nombreux cadres face à Toulouse

A moins de deux semaines du huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, la forme de plusieurs cadres inquiète.

Il est évidemment ce qui fait le plus parler : sorti sur blessure face à Montpellier, Kylian Mbappé manquera au moins le match aller en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais à 11 jours de la rencontre, il n'est pas le seul à être sur la touche. Egalement sorti sur blessure à la Mosson, Sergio Ramos est absent du groupe qui défiera Toulouse ce samedi à 17h. Le PSG a déclaré dans un communiqué que son défenseur souffrait "d'une contracture à l'adducteur" et reprendrait l'entraînement collectif "en début de semaine prochaine".

Même timing pour Neymar, pour sa part victime d'une "gêne à l'adducteur". Le Brésilien poursuit actuellement ses soins et son entraînement individuel. Absent depuis le mois de novemebre, Presnel Kimpembe ne sera pas non plus de la partie malgré son retour aux entraînements. Enfin, Christophe Galtier doit se passer de Marco Verratti, suspendu après son carton rouge face à Reims.