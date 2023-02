🎥 Un nouveau but pour Dries Mertens, une nouvelle victoire pour Galatasaray

Dries Mertens et le Gala maintiennent le rythme en tĂȘte de SĂŒper Lig.

Galatasaray a décroché sa douzième victoire consécutive en championnat, dimanche soir, en venant à bout de Trabzonspor (2-1), au terme d'un match qui avait commencé puisque ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score via Maximiliano Gomez dès la première minute de jeu.

Mais Galatasaray a pu compter sur Dries Mertens pour inverser la tendance. Le Diable Rouge a égalisé et planté son sixième but de la saison au quart d'heure de jeu et c'est Mauro Icardi, sur penalty, qui a inscrit le but de la victoire en début de seconde période.

Au classement, Galatasaray a provisoirement neuf points d'avance sur Fenerbahçe, qui affronte Konyaspor lundi, et 14 sur Basaksehir.