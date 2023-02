Antonio Cassano fracasse José Mourinho : "Son football est fini"

Le sulfureux Antonio Cassano a de nouveau sorti la sulfateuse.

Adepte des déclarations fracassantes dans son nouveau rôle de consultant, Antonio Cassano a dézingué l’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho.

"Mourinho n’a jamais été un très grand entraîneur, il a toujours été un grand communiquant. Je pense qu’il a été l’un des premiers à bien communiquer, à jouer avec les médias et à bien gérer les joueurs forts. Mais pas les mauvais joueurs", a confié l’Italien pour l’émission BoboTV. (…) "À Rome, c’est désastre sur désastre. Il a fait dépenser pas mal d’argent pour certains joueurs. (...) Sa gestion de Karsdorp a été désastreuse. Il est en agonie à cause de lui, il l’a détruit en l’insultant devant tout le monde. Maintenant, il le réintégre, mais le joueur n’a plus aucune valeur marchande à cause de cette connerie."

"Il ne sait pas former une équipe. (...) Mourinho est malin, qu’est-ce qu’il fait ? Il n’assume pas le jeu de 'merde' qu’il produit avec son équipe et préfère dire que la Cremonese méritait de gagner (1-2 en Coupe mercredi, ndlr). Il doit expliquer pourquoi son équipe ne joue pas au foot depuis un an et demi. Son football est fini. Les champions, il ne les a plus parce que le foot a évolué et qu’il est resté 10 ans en arrière. Il a gagné, mais il n’a pas été un grand entraîneur", a conclu Cassano.