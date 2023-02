Strasbourg et Matz Sels se relancent, Angers met fin à sa série noire

Victoire capitale pour Strasbourg et son portier belge, un partage qui fait du bien pour les Angevins.

Dangereusement installé dans le bas de tableau, le Racing Club de Strasbourg devait absolument s'imposer contre Montpellier pour se relancer. Mats Sels et ses équipiers ont assuré l'essentiel grâce à un doublé d'Habib Diallo et malgré l'exclusion de Jean-Eudes Aholou. Strasbourg en profite pour grimper à la 17e place et revenir à un point de la seizième place de Troyes.

Dans le bas de tableau toujours, Angers a mis fin à sa série record de 13 défaites consécutives en Ligue 1 en allant gratter le point du partage à Lorient (0-0). Mais les Angevins restent bons derniers avec cinq points de retard sur la 19e place. Dans les autres rencontres de l'après-midi, le FC Nantes s'est imposé à Ajaccio (0-2), tandis qu'Auxerre et le Stade de Reims de Will Still, Thibault De Smet et Thomas Foket ont partagé l'enjeu (0-0).