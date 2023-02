Officiel : Fin de l'aventure entre Jesse Marsch et Leeds United

Leeds United a décidé de se séparer de Jesse Marsch. Le club anglais a annoncé la résiliation du contrat de l’entraîneur américain ce lundi après plusieurs mauvais résultats ces dernières semaines. L'actuel 17ème de Premier League reste sur une triste série de sept matchs sans victoire.

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties