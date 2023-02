Bonne nouvelle : Christian Atsu a bel et bien été tiré des décombres !

Christian Atsu (31 ans) était piégé sous les décombres d'un bâtiment depuis le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie cette semaine. L'ailier international ghanéen, qui évolue à Hataysport depuis cette saison, inquiétait le monde du football, alors qu'un joueur de D2 turque est déjà décédé suite au tremblement de terre.

Bonne nouvelle ce mardi : après que l'information selon laquelle Atsu ait été tiré des décombre avait été niée par son manager, le manager de Hatayspor, Mustafa Özat, a confirmé que le Ghanéen était sain et sauf et avait été emmené à l'hôpital.

🗣️ Hatayspor Manager Mustafa Özat: “I just had another meeting. Christian Atsu was taken to hospital with injuries.”



