Brian Riemer explique tout ce qu'Islam Slimani amène à Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht est presque au complet pour la réception de Saint-Trond, et on peut s'attendre à une première titularisation pour Islam Slimani. L'attaquant algérien a déjà un impact dans le vestiaire, affirme Brian Riemer.

La sérénité semble revenir à Anderlecht. Les résultats sont objectivement bons, le mercato est dans le rétroviseur, et Brian Riemer peut commencer à construire. Il ne peut pas encore compter sur l'intégralité de son noyau, cependant. "Hannes Delcroix et Marco Kana ne seront pas disponibles ce week-end. Ils en sont au stade de l'entraînement et cela devrait donc être pour bientôt, peut-être fin février", explique le Danois. "Moussa N'diaye et Adrien Trebel sont de retour, ils seront disponibles".

En attaque, Riemer n'a jamais eu autant de choix, car Islam Slimani est totalement prêt à commencer. "Comme je l'avais dit la dernière fois, Islam vient d'un championnat en cours et est donc fit. Il a juste eu une semaine très chargée après son arrivée de dernière minute, a passé tous les tests nécessaires. Mais il est prêt à débuter un match", se réjouit Riemer. "Reste à voir s'il débutera. Mais j'ai désormais trois options en pointe. Slimani est un animal dans le rectangle, qui amène tout son poids. Benito est plutôt un renard, et Mario Stroeykens amène son énergie, ses courses".

Slimani, l'expérience qui faisait défaut ?

Islam Slimani avait été un peu critiqué à son arrivée, victime malgré lui de son côté "panic-buy" en dernière minute. Mais Brian Riemer est très heureux de son implication. "C'est un super gars, qui est très impliqué et discute beaucoup avec nos jeunes joueurs", affirme-t-il. "Si vous le voyez à l'entraînement, vous avez l'impression qu'il est là depuis le début de la saison. C'est un adulte, mature, qui sait exactement où aller, comment se comporter. Et il n'est pas là pour ne pas participer, il fait partie de l'équipe".

Le meilleur buteur de l'histoire du football algérien peut également amener cette efficacité qui fait défaut aux Anderlechtois. "Comme je l'ai dit, j'ai parfois dû demander à mes joueurs de frapper au but. Slimani peut aider sur ce plan. Mes joueurs doivent prendre confiance en eux et leurs qualités, et apprendre à saisir leurs opportunités", conclut Brian Riemer.