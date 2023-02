La promesse de Teddy Teuma à l'Union : "Je l'ai faite quand nous étions encore en D2 !"

Teddy Teuma est sans conteste devenu l'un des meilleurs joueurs de notre championnat. A 29 ans, le capitaine de l'Union Saint-Gilloise vit une fantastique ascension, lui qui n'est footballeur professionnel que depuis 6 années.

Jusqu'en 2018, Teuma jouait au Red Star, en D3 française, jusqu'à ce que l'Union Saint-Gilloise le recrute. "Je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir important. J'ai besoin d'affection et de responsabilités pour être performant", a confié le Maltais dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. "Plus vous me demandez, plus je vous donne. Et je leur ai dit : 'Donnez-moi le brassard de capitaine et nous serons champions.' "

"J'ai dit ça quand nous jouions encore en deuxième division, hé !", a déclaré le capitaine après avoir raté de peu le titre la saison dernière. "Tout le monde dit que l'Union a fait une saison fantastique. Au final, nous nous sommes retrouvés sans rien. Pas de trophée, rien de tangible. C'est la réalité. Le Club de Bruges est devenu champion et a mérité ce titre. Nous avons joué quatre fois contre eux l'année dernière. Nous n'avons pas marqué un seul but, nous n'avons pas gagné un seul match. Mais maintenant, nous sommes mieux armés. Nous n'avons pas perdu 16 matchs et nous sommes en pleine confiance. Seulement... Le Club de Bruges est le Club de Bruges. J'attends d'eux qu'ils soient à leur meilleur niveau."

Réponse ce vendredi, 20h45, dans un stade Jan Breydel bouillant !