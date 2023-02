Nationale 1: Liège tient tête au leader, l'Olympic enchaîne

Pas de vainqueur dans le choc du week-end en Nationale 1, l'Olympic en profite pour se rapprocher de la deuxième place.

Solide leader de Nationale 1, le Patro Eisden avait l'occasion de creuser encore l'écart à l'occasion de la réception de son dauphin, le RFC Liège samedi soir. Le Patro a d'ailleurs longtemps mené grâce à un but de Kevin Kis dès la 27e minute de jeu.

Mais les Liégeois ont poussé et ils sont revenus au score en seconde période, suite à l'égalisation de Jordan Bustin à un quart d'heure du terme. Les deux équipes se quittent sur un partage et le Patro Eisden conserve sept points d'avance sur Liège.

Et c'est l'Olympic qui profite de ce partage. Tombeurs d'Hoogstraten 1-3, les Dogues, troisièmes, reviennent à deux points des Liégeois. Dans les autres rencontres de la soirée, les Francs Borains, désormais septièmes, ont dominé Dessel (2-1), Heist et Thes Sport ont partagé l'enjeu (1-1) et Ninove s'est imposé à Mandel United (1-2).