Krépin Diatta sur la bonne voie selon Clement : "À Bruges je l'ai vu faire des matchs encore meilleurs"

Le Sénégalais était titulaire lors de la victoire face aux Parisiens.

La soirée de gala de l'AS Monaco s'est soldée par une solide victoire contre le PSG, qui permet aux hommes de Philippe Clement de retrouver (provisoirement) le podium de la Ligue 1.

Krépin Diatta était titulaire et a joué toute la rencontre, un retour progressif et surtout gagnant pour l'ASM et le Sénégalais lui-même.

"C’est normal qu’il ait eu besoin de temps pour revenir, il a eu une très grave blessure et a été absent des terrains durant huit mois, il est même revenu plus vite grâce à son travail effectué avec le staff. Il a également de plus en plus d’automatismes avec ses coéquipiers et c’est l’un des joueurs qui a encore une très grande marge de progression", expliquait Clement sur le site du club.

"Je l’ai vu faire des matchs encore meilleurs qu’aujourd’hui à Bruges. Mais je suis satisfait de ce qu’il montre. Je pense qu’il doit toutefois être encore plus performant dans ses derniers gestes, à l’image de Golo qui a franchi de nombreuses étapes ces derniers mois", analysait le Belge à quelques jours d'un rendez-vous européen très important au Bayer Leverkusen.