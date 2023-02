Deinze rassure ses supporters

Les fans du club de Challenger Pro League avaient peur de voir leur équipe évoluer à Mouscron la saison prochaine.

Défait (2-3) face au RSCA Futures en Challenger Pro League le week-end dernier, Deinze a laissé filer sa place dans le top 6. Hormis le suspense sur le terrain qu'a offert la rencontre, l'attention était également portée sur une banderole déployée par des supporters de Deinze. Ceux-ci ont tenu à envoyer un message très clair à l'égard de la direction : "Deinze est notre maison, à Mouscron vous serez seuls"

Le club avait du mal avec le délai d'attribution de la licence professionnelle, ce qui pouvait l'empêcher de jouer dans son propre stade. C'est pourquoi l'options Mouscron était sur la table. Mais les supporters de Deinze peuvent se rassurer, leur équipe continuera de jouer à la Dakota Arena la saison prochaine.

"Malgré la défaite de samedi et la non-qualification pour les play-offs de promotion, il ne faut pas oublier tout le travail accompli depuis le début de la saison. Après un début de saison compliqué, l'équipe a réussi à maintenir le championnat passionnant jusqu'à la toute dernière journée de la saison régulière. Après le changement de coach, un vent nouveau a soufflé sur notre Dakota Arena. Depuis, le club a joué 7 matchs à domicile, dont 5 belles victoires. Cela montre combien il est important de jouer à domicile, dans notre stade, avec le soutien inconditionnel de nos fidèles supporters, sponsors et bénévoles", peut-on lire dans le communiqué du club de D1B.

Serge Beerens (CEO, KMSK Deinze) : "Comme vous avez pu le suivre ces dernières semaines, la direction du club a discuté à plusieurs reprises de la question du stade avec la ville de Deinze et son président Denijs Van De Weghe. Tous étaient désireux de maintenir KMSK Deinze dans la Dakota Arena. Après avoir analysé les aspects financiers et sportifs, mais aussi en tenant compte des discussions constructives avec nos supporters et les parties prenantes, notre conseil d'administration a décidé de désigner la Dakota Arena comme stade dans le dossier de licence."