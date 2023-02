Le calendrier des play-offs en Challenger Pro League est connu : le RWDM débutera contre le Lierse

Le calendrier des play-offs a été annoncé, les équipes têtes de série de la Challenger Pro League se disputeront bientôt la promotion convoitée vers la Jupiler Pro League.

Les équipes présentes sont donc : le RWDM, Beveren, Beerschot VA, Lierse SK, Club NXT et RSCA Futures. Les équipes jouant dans la Challenger Pro League ont maintenant toutes une semaine de repos. Le premier match de groupe entre Beerschot et RSCA Futures se jouera le 26 février, tandis que Lierse rencontre le leader RWDM plus tard dans la journée.

Le RWDM a finalement terminé le championnat en tant que leader. L'équipe a obtenu 46 points en 22 matchs. Beveren a terminé deuxième avec seulement trois points de moins.

