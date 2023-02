Neymar évoque les tensions du vestiaire et pousse un coup de gueule contre les taupes

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich mardi (21h), le Brésilien a évoqué les tensions après la défaite à Monaco (3-1) samedi en Ligue 1.

Neymar et Marquinhos ont eu un échange musclé avec le conseiller football du PSG Luis Campos. "Oui, c'est arrivé", a confirmé le Brésilien. "Nous n'étions pas d'accord. Cela arrive. Le football, ce n'est pas que de l'amour, ce n'est pas que de l'amitié. Il y a le respect mais des fois vous n'êtes pas d'accord et il y a des discussions pour améliorer l'environnement. Nous ne sommes pas habitués à perdre et quand on perd, il y a des discussions. Cela fait partie du processus pour améliorer notre style."

Neymar s’est tout de même agacé en constatant que des secrets de vestiaire fuitaient dans les médias et en a profité pour pousser un sacré coup de gueule contre les "taupes" en interne. "Ça nous a beaucoup aidé (ces discussions), on commence à connaître la mentalité de chacun", a-t-il rappelé. "C’est comme ça, un vestiaire. Des vérités sortent dans la presse, mais parfois, il y a des mensonges. C’est ma 6e saison ici, c’est compliqué, il y a des rumeurs qui sortent dans des moments clés de la saison. Je ne sais pas ce que je dois faire, je suis au club, je ne suis pas responsable de ça. Ce n’est pas possible que tout ce qui se passe dans le vestiaire filtre. C’est triste. Il y a des sujets qui doivent rester chez nous. C’est le quotidien, vous luttez ensemble pour un même objectif."