La FIFA va faire un don aux victimes du séisme survenu en Turquie et en Syrie

À travers sa fondation, la FIFA va faire un don d'un million de dollars (environ 940 000 euros) aux victimes du séisme survenu en Turquie et en Syrie le 6 février dernier. Les fonds serviront à fournir des produits de premiers secours et des abris provisoires aux rescapés.

The FIFA Foundation is to provide USD 1 million in aid to victims of the earthquakes in Türkiye and Syria.



All of our thoughts are with those who have been affected ❤️