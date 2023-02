Quelle empreinte pour Tedesco chez les Diables ? "Je ne changerai pas tout, car tout n'a pas été mauvais"

Le nouveau sélectionneur des Diables a un grand chantier qui se dresse devant lui.

Ce vendredi, Domenico Tedesco s'est présenté devant la presse belge au camp d'entraînement de Tubize.

L'une des questions posée portait sur l'esprit de jeu que veut imprimer le jeune coach de 37 ans dans le jeu des Diables Rouges. En d'autres termes : quelles seront les différences avec le sytème mis en place par Roberto Martinez durant ses 6 ans à la tête de l'équipe nationale.

Dans des propos rapportés par Sporza, Tedesco a confié qu'il ne voudra pas totalement faire table rase du passé. "Un revirement total voudrait dire que tout était mauvais avant. Et ce n'est pas le cas. La Coupe du monde a été une déception, mais il y a aussi eu de bonnes choses. Les choses qui ont fonctionné, nous allons certainement essayer de les conserver. Et ce qui n'a pas fonctionné, nous voulons le changer."

"Mais je dois d'abord me faire une meilleure idée de la situation. Je dois encore discuter avec les joueurs pour voir ce qui était bon et ce qui l'était moins", a continué Tedesco, qui devra donc construire - ou consolider - une ossature en se reposant sur des cadres. L'un d'eux, Kevin De Bruyne, a d'ailleurs extrêmement déçu lors de la dernière Coupe du monde. "Kevin est un joueur de haut niveau et je suis très heureux qu'il soit là. Mais construire l'équipe autour de lui signifierait qu'il est le seul joueur de haut niveau et que les autres ne sont pas si bons. Il est vraiment fantastique, mais il y a encore des joueurs importants. Nous avons besoin de 3, 4, 5 joueurs de haut niveau pour construire une équipe autour."

Tedesco a également été compréhensif envers la décision d'Eden Hazard, qui a pris sa retraite internationale après le Qatar. "Si je vais faire un effort pour tenter de le faire revenir ? Non. Ce chapitre est clos. Il était fermé avant que je ne vienne ici. Il a décidé d'arrêter lui-même et aura ses raisons. Je dois les respecter."