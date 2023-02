Pep Guardiola de plus en plus agacé par les critiques : "Quand ça marche, je suis courageux sinon je suis arrogant"

Malgré la remontée de City au classement, le climat n'est pas totalement apaisé à Manchester.

Un entraîneur qui gagne n'a pas toujours raison. Avec l'effectif plethorique qui est le sien à Manchester City, Pep Guardiola doit souvent se justifier de l'absence de tel ou tel joueur, notamment sur les présences de Kevin De Bruyne sur le banc. En conférence de presse, il s'est agacé de ces questions perpétuelles : "Quand ça marche, je suis courageux, mais quand ça ne marche pas, on dit que je réfléchis trop, voire que je suis arrogant". Que fait Pep avec sa tactique, déjà ? Pourquoi Kevin De Bruyne ne joue-t-il pas tous les matchs ?"

Le technicien aimerait qu'on le laisse travailler : "Quand je prends une décision, j'y crois vraiment. Je dois la ressentir. Je prends mon travail incroyablement au sérieux et je ne suis pas naïf. Mais si je change quelque chose, les gens redisent que je suis venu ici pour réinventer le football". Comme souvent, ce sont les résultats qui donneront tord ou raison, à commencer par le combat face à Arsenal dans la course au titre et de l'avancée en Ligue des Champions, l'objectif qui se refuse toujours à lui depuis son arrivée au club en 2015.