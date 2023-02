Domenico Tedesco et Frankie Vercauteren commencent leur scouting

Le nouveau sélectionneur fédéral ainsi que le directeur technique étaient présents à deux rencontres de Pro League ce samedi.

Invités de marque ce samedi lors du match de l'Antwerp et du choc entre l'Union et le Standard : Domenico Tedesco et Frankie Vercauteren étaient présents dans les tribunes des stades.

Déjà invité lors de Malines-Genk vendredi, le nouveau sélectionneur fédéral a continué sa tournée pour mettre en place son scouting aux côtés de son nouveau directeur technique.

Lors de la rencontre de l'Antwerp, Toby Alderweireld et le jeune Arthur Vermeeren étaient particulièrement observés. Alors que pendant le choc Union-Standard, il semblerait que les regards étaient tournés vers Senne Lynen, Yorbe Vertessen, Arnaud Bodart ou William Balikwisha.

Le duo assistera à deux autres rencontres ce dimanche : Cercle-FC Bruges et Courtrai-Anderlecht.