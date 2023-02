📷 Le bel hommage de Romelu Lukaku à Christian Atsu : "Incroyable d'avoir été à tes côtés"

Le Diable Rouge a rendu un vibrant hommage à son ancien coéquipier d'Everton.

La mort de Christian Atsu, annoncée ce samedi après que son corps ait été retrouvé suite aux tremblements de terre en Turquie, a ému la planète football.

Ce samedi, Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets avec l'Inter et a dédié son but à son ancien coéquipier à Everton.

Sur Instagram, Romelu Lukaku a porté une photo de l'époque sous le maillot des Toffees : "Repose en paix mon frère, c'est très difficile à gérer. C'était incroyable d'avoir pu être à tes côtés. Tu as toujours été humble et très religieux. Tout ce que tu as tout donné à l'entraînement, ton amour pour ta famille et tes enfants... que Dieu donne toute sa force à tes enfants et à ta famille. Que Dieu bénisse ton âme. Je t'aimerai pour toujours".