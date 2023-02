Lois Openda décisif, Lens à la relance

Le RC Lens renoue avec la victoire en Ligue 1, Lois Openda a joué une demi-heure.

Après quatre matchs sans victoire en Ligue 1, le Racing Club de Lens a profité de la visite du FC Nantes pour retrouver le chemin du succès (3-1).

En inscrivant deux buts coup sur coup, via Deiver Machado et Adrien Thomasson, les Sang et Or avaient fait le break à la 36e minutes, mais Nantes a réduit l'écart juste avant la pause grâce à Florent Mollet. Et c'est Lois Openda qui a provoqué le troisième but. Tout juste monté au jeu, le Diable Rouge a déboulé sur le flanc droit et provoqué l'autobut de Charles Traoré.

Lens se rapproche du podium

Plutôt bien monté au jeu, l'ancien Brugeois aurait même pu ajouter une réalisation à son compteur personnel, mais son but en toute fin de match a été annulé pour une position de hors-jeu.

Sans conséquence pour Lens, qui profite de sa victoire pour se relancer dans la course au podium. Les Nordistes (49 points) reviennent à hauteur de l'OM, qui se déplace à Toulouse dimanche, et reviennent à un point de la deuxième place de l'AS Monaco.