Un jeune talent intègre l'équipe première du Club de Bruges

Avec une photo diffusée sur les médias sociaux, les Blauw en Zwart ont fait savoir que Chemsdine Talbi fait désormais partie du noyau A. La photo montre le joueur âgé de 17 ans debout à côté de Noa Lang. Sans doute l'un de ses modèles, puisque Talbi est aussi un ailier.

"Chemsdine Talbi, désormais chez les grands", peut-on lire. Talbi a jusqu'à présent joué pour le Club NXT et a titulaire en Challenger Pro League ces derniers mois. Lee Belge d'origine marocaine a marqué trois buts et distillé trois passes décisives avec les U23 de Club.

Chemsdine 𝐓𝐚𝐥𝐛𝐢, from now on part of the big boys. 👊🏼😍 pic.twitter.com/6cULy5EJcV