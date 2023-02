Le Bayern reprend la tête de Bundesliga après sa victoire sur l'Union Berlin

Une victoire qui pourrait constituer un tournant dans la saison en Allemagne.

Choc de Bundesliga ce dimanche : le Bayern de Munich rencontrait l'Union Berlin. L'équation était simple : celui qui gagnait était en tête du championnat à l'issue du week-end.

Et à ce jeu-là, ce sont les Bavarois qui ont été les plus forts. Choupo-Moting les a mis sur les bons rails, à la 31e. Les hommes de Julian Nagelsmann ont enfoncé le clou via Kingsley Coman (40e). Déjà passeur décisif sur le 2e but, Muller allait en offrir un supplémentaire à Jamal Musiala (45e+1, 3-0). Le score restera le même en seconde période.

Le Bayern chipe donc la tête du championnat au Borussia Dortmund - par rapport à la différence de buts. L'Union Berlin descend à la troisième place et devra se rassurer avant de jouer face à l'Union Saint-Gilloise en Europa League.