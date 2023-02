Leandro Trossard s'adapte bien à Arsenal : "C'est bien d'avoir pu se montrer"

Le Diable Rouge est à créditer d'une bonne prestation lors de la victoire d'Arsenal à Leicester City (0-1) ce samedi.

Leandro Trossard a démarré la rencontre en tant que titulaire face aux Foxes. Le Belge a bien failli inscrire son deuxième but sous les couleurs de sa nouvelle équipe, mais le VAR lui a gâché ce plaisir.

"C'est toujours ennuyeux quand vous marquez un très beau but et qu'il est refusé", a plaisanté Trossard au micro de PlaySports après la victoire. "Mais c'était bien de la part des garçons de pousser et de forcer les occasions. C'est une victoire qui fait du bien."

Placé cette fois au centre du terrain dans un rôle plus libre, Trossard a été l'un des Gunners en vue ce samedi. "J'ai fait la même chose à Brighton. Je me suis senti bien, je suis passé entre les lignes et j'ai beaucoup touché le ballon. Ça s'est bien passé."

Arrivé cet hiver chez le leader de Premier League, Trossard devra attendre et poursuivre ses bonnes prestations pour avoir l'étiquette d'un titulaire indiscutable dans l'esprit d'Arteta. "J'aimerais jouer tout le temps et notre calendrier est chargé. Il y aura de la rotation (dans le groupe). C'est bien d'avoir pu me montrer à nouveau."