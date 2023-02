Ce joueur dont rêve Mikel Arteta et qui pourrait faire de l'ombre à Leandro Trossard

Leandro Trossard a réussi ses débuts avec Arsenal. Mais il pourrait voir débarquer un concurrent supplémentaire la saison prochaine.

Mikel Arteta est, en effet, un grand fan de Raheem Sterling, qu'il a côtoyé à Manchester City quand il était l'adjoint de Pep Guardiola. Désormais à Chelsea, l'ailier anglais pourrait ne pas y faire long feu. Et être transféré à Arsenal? C'est la rumeur avancée par le Daily Mail et ESPN, ces dernières heures.

Passé par Liverpool et Manchester City avant de débarquer à Chelsea, Raheem Sterling n'a pas encore vraiment trouvé son bonheur à Londres. Il s'est contenté de six buts et trois assists toutes compétitions confondues. Des statisitques largement en-dessous de ses standards habituels.

Suffisant pour lui donner envie de venir concurrencer Leandro Trossard et Gabriel Martinelli sur le flanc gauche d'Arsenal? Réponse l'été prochain, au plus tard.