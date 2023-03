Jérémy Perbet explique ce qu'amènent les équipes de jeunes en Nationale 1 et en D1B

Les équipes de jeunes se sont installées dans les divisions inférieures du football belge, de la Challenger Pro League aux divisions régionales. Jérémy Perbet en a affronté plusieurs, et est séduit.

L'expérience de Jérémy Perbet permet au FC Liège de jouer les premiers rôles cette saison en Nationale 1, mais le double meilleur buteur de notre D1A aurait aussi pu rester en Challenger Pro League. Il avait à l'époque refusé l'offre de Deinze, pour préférer un projet ambitieux en Nationale 1. Mais à l'âge où beaucoup préparent leur reconversion, Perbet aurait également pu, qui sait, être tenté par un rôle de "vétéran" pour accompagner une équipe U23, lui qui entraîne actuellement une équipe de jeunes au Sporting Charleroi.

Il nous détrompe cependant : "Je ne suis pas encore à ce stade de ma carrière. J'aime bien l'idée, mais ces clubs ne jouent pas pour les trophées, leur objectif est la formation. On attendait d'elles qu'elles jouent le maintien, en général", souligne Perbet. "Si une opportunité de ce genre venait à se présenter dans un an, deux ans, alors pourquoi pas, dans un rôle d'adjoint et de joueur occasionnel pour faire le lien avec ma future carrière, comme je passe mes diplômes UEFA A en ce moment". Cela ne veut cependant pas dire que les équipes U23 n'ont pas les faveurs de Jérémy Perbet, qui les voit d'un bon oeil.

Les U23, un vent frais sur le football belge

"C'est vraiment une excellente chose. Et ce pour tout le monde, pas seulement ces jeunes", affirme-t-il. "Quand vous êtes une équipe dominante comme Liège, tous les adversaires en Nationale 1 jouent un peu de la même façon : fort regroupé derrière. Pas les jeunes. Charleroi a mené chez nous, nous gagnons 2-1 mais ils ne méritent pas de perdre. Ces équipes jouent au foot, tentent de construire, c'est un vent frais".

Même en Challenger Pro League, les équipes de jeunes, si elles ne sont pas toujours au point quand il s'agit de gérer une rencontre, proposaient cette saison le meilleur football. "Exactement, nous avons affronté les U23 d'Anderlecht en match amical et ça joue, il y a de très bons joueurs. Ca permet de varier un peu les styles de jeu qu'on affronte et eux se testent contre de "vrais" adversaires", conclut Perbet, séduit.