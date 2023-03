Le récit glaçant du propriétaire du RWDM, menacé de mort : "J'ai dû changer mon numéro de téléphone"

John Textor, propriétaire du RWDM via Eagle Group, est également devenu récemment l'actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais.

Comme il l'a fait au RWDM, John Textor a récemment transferé à l'OL un jeune Brésilien en provenance du Botafogo - club dont il est également propriétaire.

Son nom ? Jeffinho, dont les débuts ont été plutôt remarqués puisqu'il a marqué pour son premier match sous les couleurs des Gones, cette semaine en Coupe de France face à Grenoble (2-1).

Si cette arrivée hivernale - malgré le fait qu'il soit embêté par des pépins physiques - devrait ravir les fans de Lyon, ce n'est visiblement pas le cas de ceux de Botafogo, qui se sentent floués par ce départ de leur joueur, orchestré par l'homme d'affaires américain.

"J’ai dû changer mon numéro de téléphone. Vous ne vous imaginez pas à quel point les choses peuvent changer rapidement", a déclaré Textor dans les colonnes du Financial Times, en explquant qu'il était pourtant "traité comme un roi" l'an dernier lors de son arrivée au Brésil. "C’est facile pour les gens de dire que les Américains sont mauvais, qu’avoir plusieurs clubs est mauvais. Je comprends, les supporters ne me connaissent pas et ils ne connaissent pas mon cœur. Ils pensent que je suis un homme d’argent."