Vincent Kompany et Burnley à nouveau accrochés

Les Clarets ont concédé un deuxième nul en trois rencontres, mais restent solidement installés en tête et sont toujours invaincus en 2023.

Accroché à Blackpool (0-0), Vincent Kompany estime que ses hommes ont gagné un point, plutôt que perdu deux.

Le Belge pointe trop d'occasions manquées qui ont coûté cher à ses troupes : "Nous avons eu des occasions dans un match difficile à l'extérieur. Nous avons manqué de précision à des moments clé. Au final, c'est un point pris à l'extérieur et nous passons au prochain match", a confié le coach sur le site de Burnley.

"C'est un terrain différent de chez nous et il est logique qu'ils aient une sorte d'avantage à domicile, mais nous avons eu les occasions et nous n'avons pratiquement rien concédé.La déception est due au fait que nous voulions gagner le match, mais au final, nous avons pris un point et nous pouvons nous tourner vers le prochain match chez nous", poursuit Kompany.

Ce dernier n'a pas manqué de saluer l'adversaire du jour : "Parfois, c'est comme ça. Nous avons réussi à atteindre le dernier tiers du terrain, mais à la fin, il faut aussi reconnaître le mérite de l'autre équipe. Ils ont défendu avec beaucoup de courage. Ces gars-là étaient tous prêts et motivés à faire l'effort supplémentaire."