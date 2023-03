Dortmund grogne : "Nous avons perdu à cause de l'arbitre !"

Dortmund est éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite à Chelsea en huitièmes de finale retour (2-0, 2-1 score cumulé).

Malgré sa victoire 1-0 remportée au match aller, Dortmund n'a pas tenu le coup face à Chelsea.

Une phase frustre particulièrement les Allemands : celle où l'arbitre de la rencontre a décidé de redonner le penalty à Kai Havertz suite à l'entrée irrégulière de joueurs du BVB dans le rectangle. L'attaquant, qui avait loupé son premier essai, convertira le second.

"On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l'arbitre", a déclaré le joueur de Dortmund, Emre Can, au micro d'Amazon Prime Allemagne. "Redonner le penalty à retirer comme ça, comment c'est possible ? Je ne comprends pas. L'arbitre a été très mauvais aujourd'hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait à Stamford Bridge, peut-être qu'il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L'UEFA aurait dû nous attribuer un autre arbitre, ça n'allait pas du tout."

"C'est très douloureux d'être éliminé aujourd'hui. Chelsea a bien joué en première période. Au final, on a eu trop peu d'occasions si on est honnêtes; et on n'a pas réussi à marquer", a pesté Can, dans des propos retranscrits par L'Equipe.