Ivre dans un bar, une star de Manchester City a accumulé les écarts de conduite

Kyle Walker a profité des deux jours de congé donnés par Pep Guardiola après la victoire de Manchester City contre Newcastle (2-0).

Ivre, l'internation anglais a accumulé les écarts de conduite dans un bar avec un groupe d’amis ce dimanche. Ce mercredi, The Sun dévoile les images de sa soirée arrosée où il a baissé son pantalon pour s’exhiber avant de se frotter à une femme devant toutes les personnes présentes sur place. Des comportements qui font logiquement couler beaucoup d’encre outre-Manche.

[🚨] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity



